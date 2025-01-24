Путин допустил отсутствие конфликта с Украиной, если бы Трамп победил на прошлых выборах

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 56 0

В случае переизбрания президента США в 2020 году, украинского кризиса могло не случиться.

Владимир Путин заявил, что победа Трампа на выборах 2020 года была «украдена»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если бы на выборах президента США 2020 года Дональд Трамп одержал бы свою заслуженную победу, то кризиса на Украине могло и не быть. По словам российского лидера, у нынешнего американского президента «украли победу» на прошлых выборах, из-за чего политическая ситуация во всем мире пошла кардинально иным путем.

По мнению многих экспертов, в том числе и по словам самого Дональда Трампа, выборы 2020 года в США были фальсифицированы демократами в пользу кандидата от Демартии Джо Байдена. Результаты выборов посеяли разобщенность в американском обществе и привели к массовым акциям протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию ситуации в Украине, а также выразил надежду, что западные спонсоры принудят Киев к снятию запрета на переговоры.

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