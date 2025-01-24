Вихрь поздравлений: Борисов рассказал о реакции близких на его номинацию на «Оскар»

Актер до сих пор продолжает принимать поздравления.

Российский актер Юрий Борисов рассказал, что на него свалился целый шквал поздравлений после того, как появились первые новости о номинации его на премию «Оскар». Первыми же людьми, которые разделили с ним этот радостный момент, стали его дочки и жена. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Все поздравления были приятные. Это у меня, если честно, смешалось в один какой-то такой вихрь поздравлений, который начался через минуту после объявления моей номинации. Этот вихрь начался и продолжает пока что еще длиться. Поэтому не могу сказать, сложно как-то разобраться, что происходит вообще», — смеется актер.

На вопрос же, кто поздравил его раньше всех, Борисов ответил весьма ожидаемо.

«Кто первый самый? Семья моя, потому что я с ними вместе смотрел, нас попросили записать видео, как мы смотрим трансляцию, мы вместе с ними смотрели, это были мои дочки и жена», — признается Юрий.

Пообщаться же с актером нашему корреспонденту удалось в сербской этнодеревне Кюстендорф, в которую Борисов прибыл для участия в ежегодном международном фестивале кино и музыки. По приезде туда его радушно встретили хлебом и солью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар».