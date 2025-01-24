Вихрь поздравлений: Борисов рассказал о реакции близких на его номинацию на «Оскар»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 38 0

Юрия Борисова с номинацией на «Оскар» раньше всех поздравили его дочери и жена

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актер до сих пор продолжает принимать поздравления.

Российский актер Юрий Борисов рассказал, что на него свалился целый шквал поздравлений после того, как появились первые новости о номинации его на премию «Оскар». Первыми же людьми, которые разделили с ним этот радостный момент, стали его дочки и жена. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Все поздравления были приятные. Это у меня, если честно, смешалось в один какой-то такой вихрь поздравлений, который начался через минуту после объявления моей номинации. Этот вихрь начался и продолжает пока что еще длиться. Поэтому не могу сказать, сложно как-то разобраться, что происходит вообще», — смеется актер.

На вопрос же, кто поздравил его раньше всех, Борисов ответил весьма ожидаемо.

«Кто первый самый? Семья моя, потому что я с ними вместе смотрел, нас попросили записать видео, как мы смотрим трансляцию, мы вместе с ними смотрели, это были мои дочки и жена», — признается Юрий.

Пообщаться же с актером нашему корреспонденту удалось в сербской этнодеревне Кюстендорф, в которую Борисов прибыл для участия в ежегодном международном фестивале кино и музыки. По приезде туда его радушно встретили хлебом и солью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар».

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