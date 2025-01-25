Цифры поражают: США оценили потери ВСУ за время конфликта с Россией

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 72 0

Келлог: Украина потеряла больше боевиков, чем США в Корее и Вьетнаме

В США оценили потери ВСУ за время конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Rick Mave_2

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Советник Трампа Кит Келлог доложил о текущей ситуации на Украине.

Киевский режим за время конфликта с Россией потерял больше боевиков, чем США своих солдат в двух войнах: Корейской и Вьетнамской. Об этом заявил советник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах в совокупности», — указал политик.

Гражданская война в Корее длилась три года. За это время погибло более 36 тысяч американских солдат. За 20 лет во Вьетнаме Штаты лишись свыше 58 тысяч военнослужащих.

При этом, по последним данным Минобороны РФ, только на курском направлении ВСУ потеряли более 54 460 боевиков.

Келлог доложил Дональду Трампу о текущей ситуации на Украине. Он также отметил, что верит в завершение конфликта, и подчеркнул, что это должно произойти мирным путем.

К слову, агентство США по международному развитию (USAID) уже заморозило проекты помощи Украине. Один из чиновников организации заявил, что сотрудникам, ответственным за эти проекты было приказано прекратить всю работу. Среди них — поддержка школ и системы здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США приостановили въезд мигрантов из Украины по спецпрограммам.

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