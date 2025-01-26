В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера Станислава Притулу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Известно, что он скончался 22 января.

Служивший в ВСУ кинорежиссер Притула ликвидирован в зоне СВО

Фото: Facebook*/stas.prytula

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Кинорежиссер Станислав Притула был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Известно, что он участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, ссылаясь на жену кинорежиссера Ларису Титаренко.

Отмечается, что он умер 22 января. При каких обстоятельствах и в районе какого населенного пункта — не сообщается.

В 2022 году в боях под Артемовском были ликвидированы воевавшие на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало и один из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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