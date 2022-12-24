В зоне спецоперации погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 932

Гейм-дизайнер воевал на стороне киевского режима и был убит в боях за Артемовск.

В зоне спецоперации погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Один из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили украинские СМИ.

Уточняется, что воевавший под позывным «Fresh» Ежов погиб в ходе боев за Артемовск, который на Украине называют Бахмутом. Детали боя и гибели разработчика известной игры не сообщаются.

Помимо серии S.T.A.L.K.E.R., Ежов был известен участием в игровых проектах «Казаки» и Call of Cthulhu. К слову, фанаты S.T.A.L.K.E.R. могли видеть разработчика в игре — Ежов послужил прообразом для персонажа по имени Локи.

На днях также в боях за Артемовск погиб режиссер украинской студии «Квартал 95» Олег Бобало, добровольцем участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима.

Известно, что за Артемовск сейчас идут самые упорные бои в зоне спецоперации. Украинское командование на днях перебросило туда дополнительные спецподразделения националистов, в обязанности которых будет входить противодействие российским штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирств в рядах Вооруженных силах Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе спецоперации на Украине были уничтожены наемники из Грузии.

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