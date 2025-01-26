Три разведчика ВС РФ удержали позицию у Малой Локни под огнем пулеметов ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Российские бойцы нарвались на засаду с численно превосходящими силами противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Три разведчика российской армии удержали позицию у Малой Локни в Курской области под пулеметным огнем украинских боевиков. Об этом военкору МИЦ «Известия» Александру Федорчаку рассказал командир взвода разведки отряда «Буран» добровольческого корпуса с позывным «Мирон».

«Появилась задача провести разведку укрепрайона, в котором, по нашим данным, находилось от шести до восьми человек противника, и по возможности провести штурм этих позиций», — рассказал боец.

На выполнение поставленной задачи были направлены трое военнослужащих из отряда «Буран» и семь человек из смежного подразделения.

Однако численность противника в укрепрайоне оказалась значительно выше, чем ожидалось. Как выяснилось позже, позицию удерживали 22 боевика.

«В процессе выдвижения и подхода к позициям наткнулись на несколько пулеметных точек, которые „срисовать“ до этого было невозможно ни с „птички“, ни по земле. У нас в течение пяти минут появились раненые. Пришлось оттянуться, чтобы их прикрыть. В общем, из десяти человек в строю осталось только трое», — вспоминает «Мирон».

Несколько раненых вышли своим ходом, однако «тяжелых» нужно было прикрывать. Продолжая вести бой с противником, разведчики вызвали команду эвакуации. Все это время ВСУ били по ним из пулеметов, ручных гранатометов, а также наносили удары дронами-камикадзе.

В процессе боя сам командир получил ранение. Оперативно подошедшая эвакуационная команда оказала ему помощь. Оставшиеся штурмовики между тем удержали позицию и дождались подкрепления.

«Слава богу, всех пацанов вытащили, несмотря на то, что там были „тяжелые“. И когда заходили уже второй раз, то противник выбрасывал своих „двухсотых“, вытащил своих раненых и отошел. То есть мы зашли уже, заняли брошенные позиции», — заключил «Мирон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины сдают один населенный пункт за другим в Курской области.

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