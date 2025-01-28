ФАС требует от издательства «Просвещение» 2 миллиарда рублей

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В антимонопольной службе уверены, что доход организации был получен незаконно. Ответчик опровергает любые нарушения.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Два миллиарда рублей потребовали у издательства «Просвещение» вернуть в бюджет страны. В Федеральной антимонопольной службе считают, этот доход был получен незаконно. Якобы, «Просвещение» завысило цену на некоторые учебники — в частности, по русскому языку, биологии и истории.

Издательство занимает доминирующее положение на рынке по выпуску разных пособий и фактически само установило неадекватную цену. В издательстве, куда «Известия» направили запрос, уверяют: никаких нарушений нет, там строго следуют политике честного ценообразования и даже смогли сдержать цены на учебники в прошлом году — несмотря на подорожание бумаги, красок и печати.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рон Уизли и Дамблдор — один человек. В материале — невероятная теория фанатов «Гарри Поттера». Одно из доказательств связано с тем, что Дамблдор и Рон никогда не разговаривают друг с другом так, как с Гермионой или Гарри. Поклонники произведения предположили, что директор хочет свести взаимодействие со своим «другим я» к минимуму, дабы не создать временную путаницу.

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ФАС требует от издательства «Просвещение» 2 миллиарда рублей

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