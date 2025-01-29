Манипуляции допуслугами: Госдума рассмотрит защищающий от лишних трат проект

Потратить больше денег на товар можно, если попасться на уловки с дополнительными опциями при покупке.

Под давление компаний, навязывающих платные услуги, все чаще попадают россияне. О том, почему необходимо принять закон, позволяющий ограничить лишние траты, в беседе с Life.ru рассказала экономист Анна Анисимова.

«Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий автоматическое подключение допуслуг и обязывающий компании получать явное согласие клиента. Новые нормы также предусматривают право на отказ от навязанных опций с последующим возвратом денег, что усилит защиту от манипуляций в цифровых сервисах», — заявила эксперт.

Анисимова предупредила, что гражданам все чаще стараются навязать дополнительные платные услуги, называя их «обязательными» и «необходимыми». Охватывает данная проблема различные сферы потребления — от приобретения электроприборов до страхования. По законодательству РФ такие маневры запрещены, но продавцы умело обходят установленные рамки, рассчитывая на невнимательность покупателей.

В сегменте транспорта подобное случается нередко. Покупка авиа- и железнодорожных билетов сопровождается настойчивой просьбой купить страховку, подписаться на уведомления и выбрать «премиум-поддержку». Многие из опций автоматически подключаются к онлайн-заказу и остаются незамеченными из-за сложного интерфейса сайта.

«Потребителю важно помнить: любое давление, будь то требование установить „только наш кран“ при вызове сантехника или угрозы „потерять скидку“ при отказе от страховки, является незаконным. Даже если оплата уже произведена, гражданин вправе потребовать возврата средств через претензию или суд», — напомнила специалист.

По ее словам, Госдума в скором времени рассмотрит законопроект, который запрещает подключение допуслуг автоматически и обязует компании получать точное согласие от клиента. Станет возможным отказаться от навязанных опций и вернуть деньги. Однако пока закон не вступил в силу, нужно тщательно изучать договоры.

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