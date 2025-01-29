«Куда от него деться»: Андрея Кислицина постоянно путают с Юрой Борисовым

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 48 0

Андрей Кислицин рассказал, что его постоянно сравнивают с Юрой Борисовым

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер уверен, что у них мало общего — разве что «голова босиком».

Актер театра и кино Андрей Кислицин устал, что его постоянно путают с коллегой Юрой Борисовым. Об этом артист рассказал 5-tv.ru перед показом спектакля «Вертинский», где он играет в дуэте с народным артистом РФ Александром Домогаровым.

«Я прихожу на всякие кинопремии с Пашей Прилучным, моим другом. Нас фотографируют, а потом пишут, что Павел Прилучный пришел с Юрием Борисовым. То есть меня постоянно почему-то путают с Юрием Борисовым, хотя я с ним не очень похож. Только лысина. Только то, что у нас двоих голова босиком», — сетует Кислицин.

Актер рассказал, что когда дочь загадывает его голосовому помощнику в игре «Угадай персонажа», система также выдает ей Юру Борисова вместо папы.

«Я уже не знаю, куда от него деться. Поэтому у меня есть такой пиджак дорогой и штаны, на выход в свет. Я называю это „костюм Юрия Борисова“. Если я его надену, то все…» — шутит артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Народ не обмануть: Меган Маркл опять проиграла в негласном соперничестве с Кейт Миддлтон
8:28
За какие небрежности на горном курорте приходится расплачиваться здоровьем
8:25
Более 100 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь
8:08
«Куда от него деться»: Андрея Кислицина постоянно путают с Юрой Борисовым
7:48
«Жизнь продолжается»: Владимир Матецкий поздравил Дмитрия Маликова с днем рождения
7:30
Российские снайперы в режиме «свободной охоты». Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Во славу божию»: Дмитрий Дюжев о том, как нырял в прорубь на Крещение
Предупреждение на ладони: кому категорически нельзя употреблять алкоголь
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год