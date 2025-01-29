«Куда от него деться»: Андрея Кислицина постоянно путают с Юрой Борисовым

Актер уверен, что у них мало общего — разве что «голова босиком».

Актер театра и кино Андрей Кислицин устал, что его постоянно путают с коллегой Юрой Борисовым. Об этом артист рассказал 5-tv.ru перед показом спектакля «Вертинский», где он играет в дуэте с народным артистом РФ Александром Домогаровым.

«Я прихожу на всякие кинопремии с Пашей Прилучным, моим другом. Нас фотографируют, а потом пишут, что Павел Прилучный пришел с Юрием Борисовым. То есть меня постоянно почему-то путают с Юрием Борисовым, хотя я с ним не очень похож. Только лысина. Только то, что у нас двоих голова босиком», — сетует Кислицин.

Актер рассказал, что когда дочь загадывает его голосовому помощнику в игре «Угадай персонажа», система также выдает ей Юру Борисова вместо папы.

«Я уже не знаю, куда от него деться. Поэтому у меня есть такой пиджак дорогой и штаны, на выход в свет. Я называю это „костюм Юрия Борисова“. Если я его надену, то все…» — шутит артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына.