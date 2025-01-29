Можно спутать с простудой: неочевидные симптомы женских заболеваний

Следует быть очень внимательным к своему здоровью.

Повышенная температура, слабость и раздражительность не всегда говорят о простуде. Эти симптомы могут проявляться при гинекологических заболеваниях у женщин. О том, на какие неочевидные признаки стоит обратить внимание рассказала изданию Газета.ру акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

Сложность в том, что симптомы женских заболеваний схожи с признаками других болезней. Поэтому требуется тщательный сбор анамнеза, обследования и регулярные гинекологические осмотры.

К симптомам женских болезней специалист отнесла слабость, бессонницу, повышенное потоотделение, латентный дефицит железа, боли внизу живота при физической нагрузке. А также очевидные признаки: периодические тянущие боли внизу живота и поясницы, неприятный запах из половых путей, дискомфорт при мочеиспускании, недержание, изменение характера менструаций.

Также стоит задуматься о своем здоровье, если у женщины не наступает беременность при регулярном половом контакте без защиты в течение одного года и более до 35 лет, и шести месяцев и более после 35 лет.

«Своевременное обращение к врачу — акушеру-гинекологу дает возможность проведения полного клинико-лабораторного обследования, функциональной диагностики, постановки диагноза и проведения адекватного лечения», — подчеркнула гинеколог.

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