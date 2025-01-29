Видно невооруженным глазом: как определить свежесть срезанных роз

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

На свежесть срезанной розы указывают блестящие и упругие листья

Свежие розы

Фото: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey

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Продавцы могут применять химикаты и хитрить, поэтому стоит внимательно осматривать цветы перед покупкой.

У свежесрезанной розы листья более блестящие и упругие. Об этом изданию Газета.ру рассказала Светлана Горкунова, эксперт по цветам.

По словам специалиста, чтобы дольше сохранить привлекательность цветка, флористы часто прибегают к помощи химикатов. Но действительно свежесрезанные цветы все же можно определить по внешним признакам.

Например, по состоянию листьев на стебле. Цвет в любом случае будет насыщенно-зеленым. Но при этом обработанные листья теряют блеск и упругость. Они не так плотно прилегают к стеблю и быстро восстанавливаются после сгибания.

А вот цвет основания бутона — это важный признак, уверена эксперт. Он теряет насыщенность, яркость. А еще бутон приобретает легкий наклон. Не таким насыщенным становится и запах, который очень тяжело воспроизвести искусственно. К тому же старый цветок легче, чем свежесрезанный, из-за потери влаги.

«У недавно срезанного цветка бутон плотный, упругий и хорошо сохраняет форму. Напротив, у старых цветов он становится мягким, вялым или „играющим“ при нажатии. Первое кольцо лепестков нередко теряет яркость и естественный цвет, становясь коричневато-желтым, что особенно заметно у цветков, долго находившихся в транспортировке», — объясняет Горкунова.

Однако стоит учитывать, что продавцы часто удаляют крайние лепестки. Поэтому стоит обратить внимание на соответствие размеров бутона и его основания.

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