В России в 2024 году предварительно собрали 128 миллионов тонн зерна

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Окончательный итог ожидается на уровне 130 миллионов тонн в марте этого года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По итогам минувшего года российские аграрии предварительно собрали 128 миллионов зерна. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут во время выступления на ежегодном Всероссийском агрономическом совещании.

Министр отметила, что непогода не помешала собрать пятый в истории результат по зерновым. Окончательный итог ожидается на уровне 130 миллионов тонн в марте этого года.

Лут добавила, что у нашей страны есть большой потенциал для развития экспорта. Например, в 2024-м Россия поставила в другие страны 72 миллиона тонн зерна. Потенциал экспорта зерна на 2025 год составляет 57 миллионов тонн, отметила министр.

При этом урожай масличных культур составил 30 миллионов тонн, среди которых особенно можно выделить сою.

«Шесть лет назад, когда мы начали соевую программу, у нас была задача полностью обеспечить себя соей для животноводства. Вот семь миллионов тонн — это полное обеспечение нашего животноводческого комплекса сои. Нам не нужен импорт больше, мы его приостановили», — сказала Лут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сохраняет первое в мире место по поставкам пшеницы.

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