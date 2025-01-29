«Ее письмо храню до сих пор»: Соседов вспомнил о знакомстве с Эдитой Пьехой

Интервью с певицей стало первым в его карьере в качестве журналиста.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов предался теплым воспоминаниям о своем первом интервью, которое взял у советской и российской эстрадной певице Эдиты Пьехи.

Он вспомнил, как в молодости работал курьером в издательстве «Гудок», и его коллеги посоветовали ему попробовать себя в роли интервьюера. Так, в 1987 году Эдита Пьеха отмечала 50-летие. К нему она подготовила концертную программу «Моим друзьям», на которую решил сходить Соседов.

«Я купил билет, пришел на концерт, подарил Пьехе цветы, а после концерта пошел за кулисы договариваться об интервью. Никакой охраны не было. Я подошел к ней и сказал: «Эдита Станиславовна, я очень хотел бы взять у вас интервью для газеты «Гудок», — сказал Соседов в беседе с изданием Газета.ру.

По его словам, Пьеха с радостью согласилась дать ему интервью. Она уезжала из Москвы в Ленинград (ныне Петербург), чтобы провести там авторский концерт в память о советском композиторе и дирижере Александре Броневицком, и позвала Соседова с собой, когда узнала, что он ни разу не посещал этот город. Будущий журналист решительно согласился и провел там полторы недели.

Пьеха помогла ему найти и крышу над головой, чтобы он не тратил лишние деньги на гостиницу. Она предоставила контакты для связи с директором местного детского дома Ниной Чувашовой. Именно в этом месте остановился Соседов на время пребывания в Северной столице.

«В общем, это было как в сказке: я жил в этом детском доме десять дней, посмотрел Ленинград, сходил на концерт и взял прекрасное интервью у Эдиты Пьехи. Эдита Станиславовна была очень довольна получившимся материалом и прислала мне благодарственное письмо, которое я до сих пор храню», — резюмировал телеведущий.

Также он уточнил, что интервью с Пьехой принесло ему отличные деньги по советским временам — 75 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соседов объяснил причины возвращения на телевидение.