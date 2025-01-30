Кеннеди-младшего обвинили в коррупции, жестокости и лицемерии
В США разгорелся очередной скандал.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP; 5-tv.ru
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В США разгорелся скандал вокруг Кеннеди-младшего, который претендует на пост главы Минздрава. Сразу несколько политиков и общественных деятелей заявили, что племянник 35-го президента «по-настоящему опасный», безответственный, коррумпированный и жестокий.
В числе среди противников Роберта Кеннеди — его двоюродная сестра Кэролайн. Она опубликовала открытое письмо, где обвинила родственника в лицемерии, жестоком обращении с животными, а также в эксплуатации семейного наследия.
Слушания в Сенате по поводу кандидатуры Кеннеди продлились больше трех часов. Особое внимание вызвало то, что потенциальный министр здравоохранения имеет репутацию яростного «анти-прививочника». Пока Кеннеди пытался оправдаться, его прерывали возмущенные возгласы.
«В новостях утверждалось, что я выступаю против вакцин, но это не так», — заявил Кеннеди-младший.
«Ты и есть противник вакцин!» — в это же время доносится голос женщины, оставшейся за кадром.
«У нас в стране огромные проблемы со здоровьем нации, я уже 20 лет молюсь Богу о такой должности, которая позволит покончить с эпидемией хронических заболеваний, но я не собираюсь лишать кого бы то ни было еды, если вам нравятся чизбургеры и кола из „Макдональдса“. Никто вам не запретит это есть. Мой босс все это просто обожает», — отвечает политик.
Под боссом он подразумевал как раз Дональда Трампа, который сам признавался, что любит фастфуд. Республиканец объявил о намерении сделать Кеннеди-младшего главой Миндрава еще в ноябре, практически сразу после выборов. Это было его обещание — взять Кеннеди в свою команду, если тот снимется с президентской гонки, в которой изначально участвовал как независимый кандидат.
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