«Вижу в первый раз»: поклонница турецких сериалов Ксения Бородина встретилась с Ханде Эрчел

Телеведущая неоднократно говорила, что питает страсть к восточным мелодрамам.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ранее ей удалось пообщаться со многими турецкими актерами, однако с Ханде Эрчел она пока не знакома. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с 5-tv.ru на премьере фильма «Оставь это ветру».

«Ханде вижу в первый раз, по-моему. Или я ее видела, когда была на премии „Золотая бабочка“ в Турции. Я там была и видела практически всех актеров и практически со всеми сфотографировалась», — рассказала Бородина.

Ксения подметила, что в реальной жизни за турецкими актерами не менее интересно наблюдать, чем в кино.

«То, что ты видишь на экране и что видишь в жизни — они ничем не отличаются, такие же красивые и интересные», — сказала она.

К слову, Ксения Бородина является настоящей поклонницей турецкого кинематографа. Она неоднократно рассказывала, что питает страсть к восточным мелодрамам. Один из самых любимых сериалов ведущей — «Клюквенный щербет».

В марте прошлого года она отдыхала в Турции и встретилась с исполнителями главных ролей в сериале. Ксения также неоднократно была на различных мероприятиях и фотографировалась со звездами турецкого кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова.