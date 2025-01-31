Экс-секретарь Зеленского призывает Украину прекратить огонь

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Экс-секретарь Зеленского Мендель призывает Украину прекратить огонь

Экс-секретарь Зеленского призывает Украину прекратить огонь

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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По мнению Юлии Мендель, только так Киев сможет восстановить экономику страны.

Украине необходимо незамедлительно прекратить огонь в отношении России. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента* Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистами Time.

«Есть ли западный лидер — Дональд Трамп или кто-то другой — который может положить конец этому конфликту? Я не знаю. Но я знаю, что переговоры о прекращении огня на высоком уровне ведутся от Вашингтона до Брюсселя», — заявила чиновница.

По словам Мендель, прекратив обстрелы Киев будет способен восстановить экономику страны, а также «укрепить демократию».

«Прекращение огня могло бы позволить Украине исцелиться, перестроиться», — отметила Юлия в статье для Time.

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 2019 по 2021 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США «разворошили» украинскую элиту и готовятся к переговорам с РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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