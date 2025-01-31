Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

В «Яблоке» сообщили об аресте члена партии Смирнова на два месяца

Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова

Фото: Telegram/Николай Рыбаков/rybakovyabloko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Муниципального депутата из Рязанской области подозревают в вымогательстве.

Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанской области Константина Смирнова на два месяца. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков.

Он уточнил, что его коллега пробудет в СИЗО до 30 марта. При этом Смирнов не видит оснований для своего ареста, о чем заявил в зале суда.

Защита депутата ходатайствовала о домашнем аресте для него в связи с состоянием его здоровья и необходимостью постоянного ухода за больной матерью.

О задержании Смирнова стало известно ранее в этот день. В управлении Следственного комитета по Рязанской области, не называя имени фигуранта, сообщили, что его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Предположительно, Смирнов в сговоре со своей знакомой экс-журналисткой в 2024 году опубликовал ряд компрометирующих статей об исполняющем обязанности гендиректора специализированной коммерческой организации.

В этот же день Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест замглавы городского управления ФАС Екатерину Даниловскую по делу о превышении полномочий.

По версии следствия, Даниловская, пользуясь служебным положением, влияла на результаты тендеров, в частности, на установку камер и систем безопасности на городских школах, детсадах и больницах. В результате ее действий одно из добросовестных предприятий понесло ущерб на 187 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова по делу о мошенничестве.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
«Мы падали. И это был уже не сон»: самые жуткие авиакатастрофы в истории спорта
21:19
Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге семь миллионов рублей
21:05
Без вскрытия: петербургские врачи удалили пациенту огромную опухоль размером с кулак
20:48
Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
20:43
«Мы падаем, я люблю тебя»: истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели
20:30
Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова

Сейчас читают

В Петербурге задержали скрывавшегося 14 лет киллера
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
«Добрый знак»: каким для вас станет 2025 год в финансовом плане
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год