Минтруд подготовил законопроект о ежемесячных выплатах матерям-героиням

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Для получения новой меры поддержки заполнять заявления не придется, она будет назначена автоматически.

Минтруд подготовил законопроект о выплатах матерям-героиням

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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В Минтруде разработали проект федерального закона, согласно которому в 2025 году будет введена ежемесячная выплата женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Она составит 72,4 тысячи рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В прошлом году матери получали 66,1 тысячи рублей в месяц. В текущем мера поддержки увеличится до 72,4 тысячи, в 2026-м — до 75,6 тысячи, а в 2027-м — до 78,6 тысячи рублей. Запланирована ежегодная индексация с 1 февраля. Так женщины получат те же социальные гарантии, что и Герои труда РФ, что прежде поручил исполнить президент Владимир Путин. Выплаты будут назначаться беззаявительно, на основании информации в базах данных.

Звание «Мать-героиня» дается женщинам, воспитавшим десять и более детей. Важным условием является достижение младшим ребенком возраста одного года, при этом все остальные должны быть живы. Ходатайствуют о присвоении звания представители органов местного самоуправления, награжденной также полагается единовременное денежное вознаграждение в размере миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще поручения по вопросам социальной поддержки российских семей утвердил Владимир Путин в этом году.

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