Мощный взрыв: появились кадры авиакатастрофы в Филадельфии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Появились кадры авиакатастрофы в Филадельфии

Фото, видео: Reuters/Rachel Wisniewski;x.com/PhillyCrimeUpd; 5-tv.ru

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Самолет врезался в землю почти под прямым углом.

Появились кадры авиакатастрофы, которая произошла в ночь на 1 февраля в штате Филадельфия в США. Кадры опубликованы в социальной сети X.

Видео сняли очевидцы и водители проезжающих поблизости автомобилей. На одном из роликов видно, как самолет стремительно снижается практически перпендикулярно поверхности земли, а затем происходит мощный взрыв.

Ранее стало известно о как минимум шести пострадавших в результате авиакатастрофы, которые не находились на борту самолета. Все они доставлены в местные медицинские учреждения. Также сообщалось, что жертвами трагедии могли стать шесть человек, летевшие на воздушном судне.

Авиакатастрофа в Филадельфии

В ночь на 1 февраля в районе северо-востока Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа. Самолет Learjet 55, следовавший в Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури, потерпел крушение.

Пока неясно, что стало причиной падения самолета. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне. Специалисты уже подняли из воды все бортовые самописцы и в ближайшее время приступят к изучению данных.

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