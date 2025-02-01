Мощный взрыв: появились кадры авиакатастрофы в Филадельфии

Самолет врезался в землю почти под прямым углом.

Появились кадры авиакатастрофы, которая произошла в ночь на 1 февраля в штате Филадельфия в США. Кадры опубликованы в социальной сети X.

Видео сняли очевидцы и водители проезжающих поблизости автомобилей. На одном из роликов видно, как самолет стремительно снижается практически перпендикулярно поверхности земли, а затем происходит мощный взрыв.

Ранее стало известно о как минимум шести пострадавших в результате авиакатастрофы, которые не находились на борту самолета. Все они доставлены в местные медицинские учреждения. Также сообщалось, что жертвами трагедии могли стать шесть человек, летевшие на воздушном судне.

Авиакатастрофа в Филадельфии

В ночь на 1 февраля в районе северо-востока Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа. Самолет Learjet 55, следовавший в Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури, потерпел крушение.

Пока неясно, что стало причиной падения самолета. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне. Специалисты уже подняли из воды все бортовые самописцы и в ближайшее время приступят к изучению данных.