«Пусть переделают»: Захарова предложила США создать Агентство помощи самим себе

Так она прокомментировала приостановку работы сайта USAID.

Соединенным Штатам следует создать Агентство помощи самим себе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поломку сайта Агентства по международному развитию (USAID).

«Агентство США по вмешательству во внутренние дела суверенных государств <…> сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как подчеркнула Захарова, сотрудники агентства могут заниматься обновлением системы пожарной безопасности США, содействием возвращению естественного гендера, расследованием коррупционных схем предыдущих администраций Белого дома.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил о начавшихся переговорах с РФ. По его словам, Вашингтон и Москва уже обсуждают завершение украинского конфликта. Причем диалог ведется на очень серьезной основе. Страны находятся пока в процессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Это решение обусловлено большим количеством нелегальных мигрантов из этих стран.