«Хочется жить без спорта»: Алла Сигалова раскрыла секрет поддержания отличной формы
Для поддержания формы Алаа Сигалова активно занимается спортом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Знаменитость не любит физические нагрузки и брезгует плавать.
Хореограф Алла Сигалова раскрыла секрет своей потрясающей внешности, которую она сохранила сквозь года. Как она призналась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, который встретил ее на вручении премии «Золотой орел», ее формула поддержания формы укладывается всего в два слова.
«Не жрать! Все. Спорт — это моя профессия, поэтому это даже не интересно, хочется без спорта уже как-то жить. Я хореограф по профессии, поэтому я каждый день в треннинге», — призналась знаменитость.
На вопрос, не занимается ли она плаванием для поддержания стройности фигуры, она также ответила весьма категорично.
«Я не плаваю — я брезгую заходить в бассейн. А про норму воды я не думаю — мне бы к репетиции подготовиться, еще про норму воды буду думать», — заявила Сигалова.
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