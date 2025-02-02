«Хочется жить без спорта»: Алла Сигалова раскрыла секрет поддержания отличной формы

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 40 0

Для поддержания формы Алаа Сигалова активно занимается спортом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Знаменитость не любит физические нагрузки и брезгует плавать.

Хореограф Алла Сигалова раскрыла секрет своей потрясающей внешности, которую она сохранила сквозь года. Как она призналась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, который встретил ее на вручении премии «Золотой орел», ее формула поддержания формы укладывается всего в два слова.

«Не жрать! Все. Спорт — это моя профессия, поэтому это даже не интересно, хочется без спорта уже как-то жить. Я хореограф по профессии, поэтому я каждый день в треннинге», — призналась знаменитость.

На вопрос, не занимается ли она плаванием для поддержания стройности фигуры, она также ответила весьма категорично.

«Я не плаваю — я брезгую заходить в бассейн. А про норму воды я не думаю — мне бы к репетиции подготовиться, еще про норму воды буду думать», — заявила Сигалова.

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