«Злость и зависть»: беременная невестка Валерии ответила на хейт

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Беременную невестку Валерии Лиану Шульгину раскритиковали за фото с оголенным животом

«Злость и зависть»: беременная невестка Валерии ответила на хейт

Фото: Instagram*/lianashulginaa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подписчики довели девушку до нервного срыва.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина, которая уже сосем скоро во второй раз станет матерью, рассказала, что в последнее время сталкивается с неприкрытым хейтом в свой адрес. Как пишет девушка у себя в социальных сетях, люди критикуют ее за фотографии, на которых видно округлившийся из-за беременности живот.

«Читаю негативные комментарии от взрослых женщин и всегда удивляюсь, как в их жизни все грустно, если есть время писать гадости в Интернете. Обычно просто блокирую, но сегодня подумала — пока я проживаю самые счастливые моменты, путешествую, жду малыша и наслаждаюсь каждым днем, кто-то тратит свою энергию на злость и зависть», — возмущается бедная девушка.

Разозлившись на необоснованный хейт, Шульгина посоветовала своим недоброжелателям побольше заниматься собственной жизнью — глядишь, и не останется времени на негатив в чужой адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительницы популярного хита «Сигма Бой» столкнулись с серьезным хейтом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:09
Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр
23:58
Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами
23:41
На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году
23:15
«Злость и зависть»: беременная невестка Валерии ответила на хейт
22:50
В США пассажирский самолет загорелся во время взлета
22:46
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Волгограда

Сейчас читают

Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам
«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год