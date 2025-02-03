В Египте лев загрыз сотрудника зоопарка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Жертва зверя скончалась на месте.

В Египте лев загрыз работника зоопарка

Фото: www.globallookpress.com/© Matthias Graben

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В египетском городе Эль-Файюм лев, который находится на содержании зоопарка, напал на мужчину, выполнявшего свою работу, и загрыз его. Об этом стало известно 2 февраля из местной газеты Youm7.

По данным источника, погибшим был 47-летний охранник зоопарка. В трагичный момент работник забирался на клетку зверя, но потеряв координацию и равновесие, упал в нее прямо рядом с диким животным. В результате хищник несколько раз укусил сотрудника за голову. Нанесенные увечья оказались несовместимы с жизнью. Мужчина сразу скончался.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Им пришлось застрелить животное.

Также поступали сведения, что в отношении трагического инцидента власти Эль-Файюма на некоторое время приостановили работу зоопарка для посетителей. Губернатор города выразил свои соболезнования семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что горе-охотник перепутал товарища с лисой и убил. Стрелявший россиянин был приговорен к году тюремного заключения.

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