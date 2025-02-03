В отношении жены Нетаньяху возбуждено уголовное дело

В отношении жены премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху ведется расследование. Об этом сообщает The Times of Israel.

Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело против супруги Биньямина Нетаньяху. Основание для этого — попытка первой леди запугать свидетеля, чтобы защитить своего мужа от обвинений в коррупции.

После того, как в ситуацию вмешался депутат израильского парламента Наама Лазими, началось расследование. Сотрудники полиции также обратили внимание на репортаж телеканала N12, в котором всплыла информация о том, что протесты в стране были организованы по поручению Сары Нетаньяху.

Цель протестов — повлиять на ключевого свидетеля по одному из трех дел против премьер-министра. Первая леди отрицает любое взаимодействие со свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нетаньяху заступился за супругу, выбросившую хлеб во время визита на Украину. Премьер-министр обратился к гражданам с просьбой не искать негатива в отказе его жены попробовать каравай.