В отношении жены Нетаньяху возбуждено уголовное дело

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

У полиции есть основание полагать, что жена премьер-министра запугивала ключевого свидетеля в деле о коррупции ее мужа.

Возбуждено уголовное дело в отношении Сары Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com/© Amos Ben Gershom/Israel Gpo

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В отношении жены премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху ведется расследование. Об этом сообщает The Times of Israel.

Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело против супруги Биньямина Нетаньяху. Основание для этого — попытка первой леди запугать свидетеля, чтобы защитить своего мужа от обвинений в коррупции.

После того, как в ситуацию вмешался депутат израильского парламента Наама Лазими, началось расследование. Сотрудники полиции также обратили внимание на репортаж телеканала N12, в котором всплыла информация о том, что протесты в стране были организованы по поручению Сары Нетаньяху.

Цель протестов — повлиять на ключевого свидетеля по одному из трех дел против премьер-министра. Первая леди отрицает любое взаимодействие со свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нетаньяху заступился за супругу, выбросившую хлеб во время визита на Украину. Премьер-министр обратился к гражданам с просьбой не искать негатива в отказе его жены попробовать каравай.

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