«Пивной животик»: Владимир Вдовиченков пошутил про свою физическую форму

Оказывается, с лишними объемами актер борется очень простым методом.

Актер Владимир Вдовиченков на российской кинопремии «Золотой орел» поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru тем, как он остается в прекрасной физической форме.

На красную дорожку мужчина вышел со своей супругой — 44-летней актрисой Еленой Лядовой. Пара смотрелась гармонично и очень спортивно. Самому Владимиру 53 года, чего сразу и не скажешь, глядя на его подтянутое телосложение.

Журналисты поинтересовались у заслуженного артиста РФ, как ему удается не отрастить «пивной животик», который преследует многих мужчин в этом возрасте, а также появляться перед камерами всегда «одетым с иголочки».

Вдовиченков ответил на вопрос шуткой. Он пояснил, что вдохнул перед публичным выходом, чтобы живота не было видно.

«Да нет, я просто сейчас вдохнул в себя. И поплыл, такой пельмень. Держусь уже всю дорожку», — с улыбкой сказал артист.

С ранних лет Владимир увлекался спортом. Он серьезно занимался боксом. Сейчас актер тоже старается придерживаться здорового образа жизни. В свободное время артист предпочитает играть в футбол, кататься на лыжах и плавать в бассейне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантильность.