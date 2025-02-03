Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем

О вражеской атаке сообщили в Минобороны России.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник армии Украины над Каспийским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, сбить вражеский дрон удалось примерно в 07:50 по московскому времени.
Утром 3 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о режиме опасности атаки беспилотников. При этом в аэропорту «Владикавказ» были введены временные ограничения. В частности, воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.
Меняйло подчеркнул, что оперштаб Северной Осетии продолжает работать, он функционирует круглосуточно. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России.
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