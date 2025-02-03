Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем

|
Евгения Романова
Евгения Романова 7 0

О вражеской атаке сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник армии Украины над Каспийским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, сбить вражеский дрон удалось примерно в 07:50 по московскому времени.

Утром 3 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о режиме опасности атаки беспилотников. При этом в аэропорту «Владикавказ» были введены временные ограничения. В частности, воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.

Меняйло подчеркнул, что оперштаб Северной Осетии продолжает работать, он функционирует круглосуточно. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 февр
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
3 февр
Силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России
3 февр
Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА
2 февр
Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны
2 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России
31 янв
Боевики ВСУ атаковали съемочную группу «Известий»
31 янв
Автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области
29 янв
Более 100 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь
29 янв
Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА
28 янв
Семь домов пострадали из-за дрона ВСУ в Белгородской области
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

10:49
Грузовик на скорости протаранил авто и слетел с моста в Турции
10:33
«Это супермен»: Сеть покорил музыкант, говоривший по телефону во время игры
10:24
В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»
10:18
Гонки на поездах и команда Джеки Чана: как снимали экшн «Красный шелк»
10:12
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем
10:03
Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Сейчас читают

В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год