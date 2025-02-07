«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 44 0

NILETTO: к 30 годам понял любовь кота Матроскина к перевернутому бутерброду

Фото, видео: ЕМГ; 5-tv.ru

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Певец рассказал о работе в рамках метавселенной на платформе мультфильма.

Любимым персонажем из мультфильма «Простоквашино» певца NILETTO (настоящее имя Данил Прытков) является кот Матроскин. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru в студии радиостанции «Европа Плюс», где артист принял участие в программе "Акустика" и исполнил главные хиты в новом звучании.

«Всегда ярко запоминался Матроскин. В некоторых сценах нравился и Шарик. Особенно в сцене с фоторужьем под водой», — поделился NILETTO.

Он также назвал легендарной сцену с бутербродом и колбасой. Музыкант подчеркнул, что лишь в 30 с лишним лет понял, почему такое блюдо лучше есть в перевернутом виде. Как объяснил певец, колбасу кладешь на язык, а она вкуснее хлеба.

Кроме того, NILETTO подчеркнул, что был не первым, кто представил свой хит в метавселенной на платформе мультфильма «Простоквашино». Однако ему понравилась эта работа.

«Первым был (лидер группы „Руки вверх“, — Прим. ред.) Сергей Жуков и еще до этого были различные музыканты», — сказал Прытков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэтесса Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с NILETTO. Она не отстает от времени и знакомится с творчеством многих современных исполнителей. Поэтесса предполагает, что NILETTO не знает о ее желании. Она вспомнила, что с молодым исполнителем они виделись вживую на одной из программ, но на этом их общение пока ограничилось.

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