Блогер и певица подтвердили, что ждут малыша!

Беременной возлюбленной блогера Давы (Давида Манукяна) — певицей Мари Краймбрери восторгается его мама — Анна. Она не устает публично выражать свою любовь к невестке и гордиться гармоничными отношениями пары.

«Какие вы у меня красивые и стильные! Мои любовики!» — трогательно подписала она кадры с беременной Мари.

Мама Давида запомнилась многим поклонникам непростым характером. На расставание сына с телеведущей Ольгой Бузовой женщина отреагировала в свое время весьма гневно, назвав звездную избранницу «алкоголичкой» и распутной.

Сами Дава и Мари длительный период скрывали развивающиеся отношения, поскольку Краймбрери не желала делиться деталями личной жизни. Однако на днях они объявили о том, что впервые станут родителями.

В соцсети они опубликовали видеоролик, на кадрах которого Давид делает предложение любимой, а Мари демонстрирует округлившийся животик. Знаменитости пока не рассказали, какого пола малыш, но в сети уже предполагают, что родится девочка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дава перестал скрывать отношения с Мари Краймбрери.

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