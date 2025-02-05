В Курской области арестован еще один украинский солдат, причастный к массовым убийствам мирных жителей в селе Русское Поречное. На допросе он признался, что издевался и убивал беззащитных людей по приказу командиров.

Его жертвами стали как минимум 20 человек. Чудовищные подробности преступлений — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Бегающий взгляд, голос дрожит. Украинский боевик инстинктивно вжимает голову и монотонно, даже буднично рассказывает о преступных приказах киевского режима Зеленского.

— Ставились ли вам задачи относительно мирного населения?

— Так точно. Что будем стрелять по ним, — говорит военнопленный Владимир Парафило.

Он лично стрелял в мирных жителей. 41-летний Владимир Парафило — один из тех, кто в составе 92-й бригады ВСУ учинил кровавую расправу в курском селе Русское Поречное.

— Вы преступления совершали?

— Да. 20-го в мужчину выстрелил по приказу командира. Антошка его звать.

Отпираться бессмысленно. Имена, звания и номера бригад карателей, замучивших до смерти более 20 мирных жителей, установлены. Никому из них нет пощады и оправдания.

Российские штурмовики спускаются в подвал полуразрушенного дома. Бойцы, повидавшие многое, не верят своим глазам.

Жуткие кадры словно из хроники Великой Отечественной. Тела погибших свалены в кучу. Много пожилых людей, которые никак не могли оказать даже малейшего сопротивления.

Украинские неонацисты хладнокровно казнили более 20 мирных жителей — не щадили ни стариков, ни детей. А их откровения шокируют деталями.

«Увидели дом, заходим в этот дом Там девушка 18–20 лет, мы с сослуживцем с особой жестокостью ее изнасиловали, я поставил девушку на колени и застрелил», — заявил военнопленный Евгений Фабрисенко.

Солдаты ВСУ вели себя как звери, расправляясь с беззащитными жителями. Одних избивали до смерти, других пытали током и душили перед тем, как убить. Это видно по ранам и синякам.

Это даже не самосуд: тем более что судить мирных было и не за что. А самые настоящие военные преступления, которые на Западе в упор не хотят видеть. Дежурное сообщение ООН о недопустимости убийства мирных граждан — это вся реакция на ужасающие своей звериной жестокостью преступления.

«Мы последовательно выступаем против смерти и убийств любых гражданских лиц, будь то в Российской Федерации или на Украине», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

И такая позиция — по сути, карт-бланш для бандеровцев на любые преступления.

«Они же понимают, что все, что они делают против русских, на Западе воспринимается спокойно, как будто так и надо. А то, что эти бандеровцы — это фашисты, которые глумятся над мирными людьми, это никого на Западе не волнует», — заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Коллективный Запад молчит: там ничего не видят, не слышат и намеренно закрывают глаза. Но даже в таких агрессивных реалиях Россия идет своим дипломатическим путем — готовится заседание Совбеза ООН по Украине. Доказательства преступлений ВСУ слишком очевидны, чтобы в очередной раз от них отмахнуться.