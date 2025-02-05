По чуть-чуть: в чем опасность малых доз алкоголя «для расслабления»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Эндокринолог Сикорский: малые дозы алкоголя могут обострить депрессию

От бокальчика до депрессии: стало известно об опасности малых доз алкоголя

Фото: 5-tv.ru

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Не превращайте распитие спиртного в привычку.

Частое употребление алкоголя даже в небольших объемах — чтобы расслабиться и отдохнуть от работы после сложной недели — может обострить некоторые заболевания. О возможных последствиях этого губительного пристрастия в беседе с Lenta.ru рассказал эндокринолог Олег Сикорский.

По мнению врача, некоторые виды алкоголя, например, красное вино, почти безвредны для здоровья, если речь заходит о малой и умеренной частоте его употребления. Но запивать стресс хмельным специалист не советует.

Сикорский напоминает, что некоторым категориям людей опасно употреблять даже минимальное количество алкоголя. Например, при беременности, проблемах с печенью и поджелудочной железой, хроническом панкреатите, язве желудка и ряде других заболеваний следует отказаться от спиртного. При приеме лекарственных препаратов и диагностированной депрессии алкоголь категорически запрещен, что связано с его негативным влиянием на течение болезней.

«Я не могу утверждать, что малые дозы алкоголя на регулярной основе могут привести к зависимости. Однако, по моему мнению, если вам становится сложно провести выходной день без бокала вина, это должно вызвать тревогу», — предупредил эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, правда ли, что 50 граммов коньяка в день могут улучшить жизнь.

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