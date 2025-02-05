Предпочла бы красивое платье: Канье Уэст навязал Бьянке Цензори «голый» наряд

Интимные места знаменитости ничего не скрывало.

Рэпер Канье Уэст настоял на почти обнаженном виде своей жены Бьянки Цензори. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на источник, приближенный к супругам.

По словам инсайдера, знаменитость до последнего сомневалась в том, что надеть на мероприятие. Более того, она несколько раз пыталась отказаться от провокационного появления на красной дорожке премии «Грэмми».

«Она бы предпочла надеть красивое платье и получила бы гораздо больше удовольствия от вечера», — пояснил источник.

Цензори появилась на мероприятии в черной шубе. Однако, когда верхняя одежда была снята, оказалось, что на Бьянке только небольшой кусочек полностью прозрачной ткани и босоножки. Нижнего белья, украшений или вышивки, которые могли бы прикрыть интимные места звезды, не было.

Инсайдер утверждает, что, когда Уэст что-то решает, переубедить его невозможно. Но не стоит недооценивать и Цензори.

«Это буквально то, о чем люди видят кошмары, и она сделала это специально. Но она бы не сделала этого без него», — уверен источник.

К тому же у Бьянки до этого был опыт обнаженных фотосессий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми».