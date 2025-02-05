Предпочла бы красивое платье: Канье Уэст навязал Бьянке Цензори «голый» наряд

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

Рэпер Канье Уэст заставил жену Бьянку Цензори надеть прозрачное платье

Канье Уэст настоял на обнажении жены на Гремми

Фото: Reuters/DANIEL COLE

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Интимные места знаменитости ничего не скрывало.

Рэпер Канье Уэст настоял на почти обнаженном виде своей жены Бьянки Цензори. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на источник, приближенный к супругам.

По словам инсайдера, знаменитость до последнего сомневалась в том, что надеть на мероприятие. Более того, она несколько раз пыталась отказаться от провокационного появления на красной дорожке премии «Грэмми».

«Она бы предпочла надеть красивое платье и получила бы гораздо больше удовольствия от вечера», — пояснил источник.

Цензори появилась на мероприятии в черной шубе. Однако, когда верхняя одежда была снята, оказалось, что на Бьянке только небольшой кусочек полностью прозрачной ткани и босоножки. Нижнего белья, украшений или вышивки, которые могли бы прикрыть интимные места звезды, не было.

Инсайдер утверждает, что, когда Уэст что-то решает, переубедить его невозможно. Но не стоит недооценивать и Цензори.

«Это буквально то, о чем люди видят кошмары, и она сделала это специально. Но она бы не сделала этого без него», — уверен источник.

К тому же у Бьянки до этого был опыт обнаженных фотосессий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми».

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