Лавров поддержал слова Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Впервые лидер США произнес слова, касаемые конфликта в Незалежной, которые приветствует РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава МИД России Сергей Лавров поддержал слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Он отметил, что втягивание Киева в дела Альянса — это первопричина в стремлении Запада по созданию прямых военных угроз на границах РФ.

«Первопричина, которая заключается в сознательном многолетнем стремлении, не только стремлении, а практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на наших границах, на территории Украины, — втягивание ее в НАТО», — подчеркнул политик в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины с иностранными послами.

Российская сторона многократно требовала от НАТО, чтобы были выполнены обязательства не расширяться к границам РФ — но все было тщетно, заявил Лавров. Дипломат также заметил, что Трамп в одном из первых выступлений раскритиковал позицию экс-президента США Джо по украинскому конфликту.

«Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО. <…> Впервые лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы в общем-то приветствовали», — отметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о проводимых с РФ и Украиной переговорах.

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