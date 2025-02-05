Лавров поддержал слова Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Он отметил, что втягивание Киева в дела Альянса — это первопричина в стремлении Запада по созданию прямых военных угроз на границах РФ.

«Первопричина, которая заключается в сознательном многолетнем стремлении, не только стремлении, а практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на наших границах, на территории Украины, — втягивание ее в НАТО», — подчеркнул политик в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины с иностранными послами.

Российская сторона многократно требовала от НАТО, чтобы были выполнены обязательства не расширяться к границам РФ — но все было тщетно, заявил Лавров. Дипломат также заметил, что Трамп в одном из первых выступлений раскритиковал позицию экс-президента США Джо по украинскому конфликту.

«Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО. <…> Впервые лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы в общем-то приветствовали», — отметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о проводимых с РФ и Украиной переговорах.