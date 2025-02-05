Природа мегаполиса: как зеленые территории помогают вести здоровый образ жизни

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Исследования показывают, что качественная природная среда снижает стресс и положительно влияет на самочувствие.

Природа мегаполиса: как зеленые территории помогают вести здоровый образ жизни

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Зеленые территории в шаговой доступности помогают горожанам вести здоровый образ жизни в любом возрасте. Качественная природная среда снижает стресс, положительно влияет на самочувствие, а также помогает сохранять гармонию при активном темпе жизни в мегаполисе. Это доказывают многие исследования.

Существующий мониторинг зеленых насаждений в Москве показывает, что в целом их качество на стабильном уровне — из них более 90 процентов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Многолетние наблюдения показывают, что растительность в столице сохраняет устойчивую жизнеспособность.

Качественная окружающая среда позволяет беречь здоровье людей. В ноябре прошлого года депутаты Мосгордумы приняли закон об охране и использовании зеленого фонда. Теперь у города есть все необходимые инструменты для того, чтобы добиться максимального экологического благополучия мегаполиса, которое пойдет на пользу его жителям.

Модернизированный подход к защите и развитию зеленого фонда столицы будет комплексным и системным, он отражает лучшие и наиболее прогрессивные мировые практики управления природными системами. Ожидается рост качества озеленения и его позитивного влияния на самочувствие горожан и всей городской экосистемы.

Законодательное регулирование распространится на все природные зоны, а не только на особо охраняемые природные территории, как это было раньше. Это позволит охватить не только все существующие в столице зеленые зоны, но и создавать новые — работа по увеличению таких территорий продолжится, а парки, скверы и даже дворы около домов будут под максимальной защитой.

Москва продолжает реализацию концепции устойчивого урбанизма и 15-минутного города. Она предполагает пешеходную доступность ключевых объектов для жителей каждого района. Согласно концепции, в течение четверти часа горожанин должен добираться до всего необходимого: рабочего места, социальных объектов, магазинов, ресторанов, парков и других мест.

Комфортные и благоустроенные зеленые пространства в шаговой доступности у горожан помогут насладиться красотой природы, отвлечься от городской суеты и расслабиться. Природные территории продолжат оставаться важнейшей составляющей для сохранения здоровья при активном темпе жизни, они будут активно развиваться и радовать горожан.

Новая системная экологическая политика позволит городу эффективнее работать над повышением качества зеленых пространств и увеличением их доступности для всех жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. 

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Из украинского плена возвращено 150 российских военнослужащих
16:51
«Стремонина!» — Бородина о тех, кто не женится спустя пять лет отношений
16:38
Технологии на страже страны: на выставке НАИС показали системы противодействия БПЛА
16:25
Природа мегаполиса: как зеленые территории помогают вести здоровый образ жизни
16:11
Поправки уже одобрены: получить разрешение на управление автомобилем станет проще
16:03
ВСУ потеряли до 325 боевиков на курском направлении за сутки

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
«Нас объединяет любовь»: SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год