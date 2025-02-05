Природа мегаполиса: как зеленые территории помогают вести здоровый образ жизни

Исследования показывают, что качественная природная среда снижает стресс и положительно влияет на самочувствие.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Зеленые территории в шаговой доступности помогают горожанам вести здоровый образ жизни в любом возрасте. Качественная природная среда снижает стресс, положительно влияет на самочувствие, а также помогает сохранять гармонию при активном темпе жизни в мегаполисе. Это доказывают многие исследования.
Существующий мониторинг зеленых насаждений в Москве показывает, что в целом их качество на стабильном уровне — из них более 90 процентов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Многолетние наблюдения показывают, что растительность в столице сохраняет устойчивую жизнеспособность.
Качественная окружающая среда позволяет беречь здоровье людей. В ноябре прошлого года депутаты Мосгордумы приняли закон об охране и использовании зеленого фонда. Теперь у города есть все необходимые инструменты для того, чтобы добиться максимального экологического благополучия мегаполиса, которое пойдет на пользу его жителям.
Модернизированный подход к защите и развитию зеленого фонда столицы будет комплексным и системным, он отражает лучшие и наиболее прогрессивные мировые практики управления природными системами. Ожидается рост качества озеленения и его позитивного влияния на самочувствие горожан и всей городской экосистемы.
Законодательное регулирование распространится на все природные зоны, а не только на особо охраняемые природные территории, как это было раньше. Это позволит охватить не только все существующие в столице зеленые зоны, но и создавать новые — работа по увеличению таких территорий продолжится, а парки, скверы и даже дворы около домов будут под максимальной защитой.
Москва продолжает реализацию концепции устойчивого урбанизма и 15-минутного города. Она предполагает пешеходную доступность ключевых объектов для жителей каждого района. Согласно концепции, в течение четверти часа горожанин должен добираться до всего необходимого: рабочего места, социальных объектов, магазинов, ресторанов, парков и других мест.
Комфортные и благоустроенные зеленые пространства в шаговой доступности у горожан помогут насладиться красотой природы, отвлечься от городской суеты и расслабиться. Природные территории продолжат оставаться важнейшей составляющей для сохранения здоровья при активном темпе жизни, они будут активно развиваться и радовать горожан.
Новая системная экологическая политика позволит городу эффективнее работать над повышением качества зеленых пространств и увеличением их доступности для всех жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов.
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