Пока метаболизм «не заснул»: диетолог назвала лучшее время для завтрака

В потоке дел и загруженном графике завтрак часто уходит на второй план, однако это самый важный прием пиши.

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева поделилась рекомендациями по поводу идеального завтрака, объяснив, почему эта трапеза играет ключевую роль в нашем дне. В интервью для Радио 1 эксперт подчеркнула важность правильного начала дня и того, что должно быть на тарелке сразу после пробуждения.

По словам Королевой, завтрак должен быть сбалансированным и включать основные компоненты, которые обеспечат гармонию в организме на весь день. Главный акцент стоит делать на сложные углеводы, которые дают стабильную энергию, не вызывая резких скачков сахара в крови. И такие углеводы можно получить не только из привычных каш, но и из термически обработанных овощей.

Кроме того, Королева считает вполне приемлемыми для завтрака продукты животного происхождения: котлеты из рыбы, мяса или птицы. Главное условие — чтобы это были натуральные продукты без лишних добавок. Белок и полезные жиры, которые содержатся в этих продуктах, являются отличным источником энергии и строительным материалом для организма.

Не стоит забывать и о молочных и кисломолочных продуктах. Они не только богаты кальцием, но и способствуют лучшему усвоению других полезных веществ, а также поддерживают здоровье кишечника. К тому же, важно включать в завтрак разнообразные крупы — овсянку, гречку, рис — ведь они прошли специальную обработку, сохраняющую все полезные вещества.

Когда же завтракать? Королева настоятельно рекомендует не откладывать прием пищи. Идеально, если завтрак будет в течение первого часа после пробуждения. Именно в это время метаболизм еще не «заснул» и быстро включается в работу. Хороший завтрак не только заряжает энергией, но и помогает поддерживать ясность мышления и концентрацию в течение дня.

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