«Садитесь!» — что спасло упавших на лифте подростков

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 42 0

В Уфе подростки упали с третьего этажа на лифте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов Уфы.

Трое подростков упали вместе с лифтом с третьего этажа. Кадры падения лифта вместе с пассажирами появились после происшествия в распоряжении 5-tv.ru.

Юные пассажиры зашли в лифт, который не захотел двигаться дальше третьего этажа. Во время поездки он внезапно остановился. Подростки сразу же связались с диспетчером с помощью специальной кнопки, однако после неприятности не закончились. Внутри погас свет, а потом лифт и вовсе упал.

Когда в лифте только начались неполадки, для пассажиров еще не была очевидна его неисправность. На записи с камеры наблюдения видно, что подростки действительно пугаются только после резкого оклика диспетчера «Садитесь!», а все вместе затем послушно оседают на пол.

Соблюдение техники безопасности спасло три жизни. Подростки, хотя и оказались серьезно напуганы, к счастью, не получили телесных повреждений. К проверке причин инцидента уже подключилась прокуратура Кировского района города Уфы.

Ранее 5-tv.ru писал, что младенца госпитализировали после того, как мать уронила его на кафель.

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