Генпрокурор США распустила группу по поиску российских активов

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Москва называет конфискацию активов бизнесменов воровством.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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В США расформировали рабочую группу, которая занималась преследованием российского бизнеса в разных странах.
Речь о специальном подразделении.

Прокуроры, по данным американского Минюста, ограничили доступ, изъяли или добились судебных решений о конфискации активов почти на 700 миллионов долларов.

Вместо охоты на российских предпринимателей — теперь сотрудники должны заниматься по-настоящему полезными делами — борьбой с наркокартелями и международной преступностью.

Москва называет конфискацию активов бизнесменов воровством.

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