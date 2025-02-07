Генпрокурор США распустила группу по поиску российских активов

В США расформировали рабочую группу, которая занималась преследованием российского бизнеса в разных странах.

Речь о специальном подразделении.

Прокуроры, по данным американского Минюста, ограничили доступ, изъяли или добились судебных решений о конфискации активов почти на 700 миллионов долларов.

Вместо охоты на российских предпринимателей — теперь сотрудники должны заниматься по-настоящему полезными делами — борьбой с наркокартелями и международной преступностью.

Москва называет конфискацию активов бизнесменов воровством.