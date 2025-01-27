Нужен другой подход: как все успевать и сохранять вкус к жизни

Многие в попытке распределить время между работой, домом, семьей, хобби и повседневными делами, ищут золотую середину. При таком подходе ресурса всегда будут не хватать.

Причем какая-то одна сфера, как правило, это работа, сильно перевешивает остальные и отнимает почти все силы. Появляется синдром белки в колесе, руки опускаются, а настроение неизменно остается в миноре.

Как уравновесь все аспекты жизни и избежать выгорания, эксклюзивно Пятому каналу рассказала бизнес-психолог Мария Аксенова.

Задуматься о сфере деятельности

Эксперт предлагает первоначально подумать о выбранной сфере занятости.

«Нужно найти, прежде всего, себя и свою целостность. Мой любимый принцип: делай то, что любишь, и люби то, что делаешь. Потому что когда мы делаем то, что любим, мы не чувствуем усталости, нас не надо мотивировать. Мы не чувствуем, что мы выгоняем. Я ни разу не видела ребенка, который устал играть. Или художника, когда он поймал вдохновение и целый день стоит на ногах. Когда мы ловим вдохновение, вот этот поток, то мы не выгораем и все успеваем», — объяснила бизнес-психолог.

Работа в удовольствие отнимает гораздо меньше сил. И нет ничего страшного в том, чтобы сменить специальность. Если раньше люди выбирали одно направление на всю жизнь, то теперь сферу самореализации легко поменять или освоить сразу несколько.

Чтобы не ошибиться в выборе, специалист советует задать себе несколько вопросов:

Я сам хочу заниматься этим делом или исполняю чужое желание?

Эта работа соответствует моим ценностям?

Если бы я работал не ради денег, чем бы я занимался?

Если бы у меня было неограниченное количество денег, на что бы я их потратил?

Если бы у меня было все время мира, на что бы я его расходовал?

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«Я против того, чтобы мы отмеряли на весах время на семью, работу, хобби и путешествия. Мы должны двигаться изнутри наружу. Когда мы открываем наши истинные желания, а потом превращаем их в цели, эта радость дает нам возможность и удачно совмещать разные сферы жизни, и не уставать. Тогда мы будем выгорать в десятки раз меньше и получим счастье в самореализации», — прокомментировала Аксенова.

Чередовать дела

Безусловно, заниматься только любимым делом не получится. Даже если человек исполнил свою мечту и открыл мини-пекарню, он не сможет проводить все время на кухне. Придется вести бухгалтерию, искать поставщиков, созваниваться с партнерами, составлять меню, вести соцсети и так далее.

«Здесь нужно чувство баланса. Сделал что-то сложное, совершил подвиг — поделай что-то приятное, чтобы восстановить энергию», — посоветовала специалист.

Тренировать ресурсное состояние

То самое состояние «в потоке», о котором часто говорят блогеры и коучи важно, чтобы не выгорать на работе.

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Это состояние, в котором человек полон сил и готов принять физические, психологические и другие вызовы. В дополнение он ловит волну и начинает скользить по жизни, как на серфе, а не уныло грести на плоту — включаются только зеленые светофоры, всплывают выгодные скидки на покупку вещей, о которых ты только вчера подумал, встречаются нужные люди и так далее.

«Многие говорят: важна дисциплина и жесткий тайминг. Я не сторонник. Наоборот, лучше быть гибкими и следовать вот этому потоку. Тогда все происходит вовремя и эффективно», — отметила бизнес-психолог.

Ресурсным состоянием нужно учиться управлять. Для этого есть специальные техники. Самая простая — это воспоминание о своем лучшем дне. Для этого нужно выйти в отдельную комнату или в коридор, закрыть глаза, глубоко подышать несколько минут и предаться воспоминаниям об успешных моментах.

«Вспоминаем день, когда у нас все получалось лучше, чем мы хотели. Например, думали, что переговоры займут полтора часа, а мы за полчаса нашли решение, которое устроило обе стороны. Сели делать презентацию — и все пошло как по маслу. Когда мы вспоминаем свои достижения и радуемся, мы за пять минут возвращаемся в тот поток и переходим в совершенно другое состояние», — пояснила она.

Эксперт рекомендует настраиваться на ресурсное состояние перед важными мероприятиями или при сильной усталости и первых признаках выгорания.

Совершенствовать навыки

Поскольку одними из главных навыков в современном обществе считаются креативность и адаптивность, стоит задуматься о повышении квалификации и расширении собственных границ.

Любого рода обучение поможет прокачать навыки и стать сильнее в своей профессии. Кроме того, курсы на стыке двух дисциплин откроют возможность сменить должность или место работы на более выгодное как по зарплате, так и по графику работы. Даже мини-курс по развитию навыка многозадачности способен облегчить жизнь.

Мария Аксенова также советует не пренебрегать консультациями специалистов. Грамотный психолог или ментор за несколько сессий поможет избавиться от ограничивающих убеждений и тем самым сократит время на самоанализ и сомнения.

«Сейчас мы можем поменять сферу для самореализации, освоить параллельно другую. Способность использовать наши старые наработки и к ним добавлять новые навыки дает нам еще одну степень свободы. Плюс у нас формируются новые нейронные связи, и мозг дает команду телу: мы еще развиваемся, мы еще молодые. У нас продляется жизнь, потому что нам становится опять интересно жить», — уточнила она.

По ее мнению, выражение «Не в деньгах счастье» давно устарело и относилось к дворянам. Они были богаты, но при этом не знали, как быть счастливыми. Сейчас же деньги во-первых, дают возможность обратиться к специалисту, чтобы с его помощью найти счастье и развить навык получать радость от жизни. А во вторых, деньги должны стать результатом любимой работы, когда человек трудится себе в радость и на благо обществу.