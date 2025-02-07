Считал себя неонацистом: в Москве задержан украинский вербовщик

В Москве задержан работавший на террористов украинский информатор и агитатор
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мужчина занимался агитацией по указанию запрещенного и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*.
В Москве задержан пособник украинских нацистов из нацбатальона «Азов»*, занимавшийся агитацией к переходу на сторону ВСУ российских военных. О задержании предателя сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Как удалось установить в результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый причисляет себя к субкультуре неонацистов и еще до начала СВО неоднократно посещал Украину, где и был завербован одним из командиров «Азова».
С начала спецоперации москвич получал указания от своих кураторов из Киева — его задачей было переманивать на сторону врага военнослужащих ВС РФ, а также собирать данные о размещении наших войск в зоне боевых действий. Информатору нацистов может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов в РФ.
* — признан террористической организацией, запрещен в РФ.
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