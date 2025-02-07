Российские бойцы освободили город Дзержинск в ДНР
Операция удалась благодаря слаженной работе группировки войск «Центр».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие освободили город Дзержинск (украинское название — Торецк — Прим.ред.) в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Известно, что операция успешно завершена благодаря слаженной работе группировки войск «Центр». В освобождении населенного пункта принимали участие добровольческое формирование «Ветераны», а также 1-я, 9-я и 132-я гвардейские отдельные мотострелковые бригады 51-й Армии.
Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.
Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.
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