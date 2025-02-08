«Все спустились»: владелец роллер-школы в здании Электрозавода об эвакуации детей

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 84 0

Пожар начался на втором этаже.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Детей, оказавшихся в ловушке из-за пожара в здании столичного Электрозавода, удалось благополучно эвакуировать. Об этом заявил владелец роллер-школы, находящейся на территории охваченного огнем здания.

«Только что все благополучно эвакуировались. Пять минут назад это произошло, все спустились. Пока еще администратор ходит по крыше здания — он проверяет второй возможный выход. Но там крыша большая, здание большое — он уходит от очага огня», — поделился подробностями мужчина.

Он также отметил, что, по предварительной информации, пожар начался на втором этаже здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве на данный момент.

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