«Все спустились»: владелец роллер-школы в здании Электрозавода об эвакуации детей

Детей, оказавшихся в ловушке из-за пожара в здании столичного Электрозавода, удалось благополучно эвакуировать. Об этом заявил владелец роллер-школы, находящейся на территории охваченного огнем здания.

«Только что все благополучно эвакуировались. Пять минут назад это произошло, все спустились. Пока еще администратор ходит по крыше здания — он проверяет второй возможный выход. Но там крыша большая, здание большое — он уходит от очага огня», — поделился подробностями мужчина.

Он также отметил, что, по предварительной информации, пожар начался на втором этаже здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве на данный момент.