До 800 квадратных метров возросла площадь пожара на востоке Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 55 0

За медицинской помощью обратились восемь человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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До 800 квадратных метров возросла площадь пожара на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

Четверго госпитализированы. Один из сотрудников завода также рассказал 5-tv.ru, что вместе с сотрудниками МЧС вывел 36 человек из горящего здания на Электрозаводской улице. По словам мужчины, он направился эвакуировать людей сразу, как увидел пожар.

До этого стало известно о спасении 90 человек из горящего здания на востоке Москвы. Еще 120 человек пожарные эвакуировали. 

Пятиэтажное административное здание на востоке Москвы загорелось вечером 8 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Около 100 человек, в том числе 30 детей, оказались заперты в горящем здании. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детей, оказавшихся в ловушке из-за пожара в здании столичного Электрозавода, удалось благополучно эвакуировать.

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