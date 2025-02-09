Покупает пустышку: Трамп поверхностно отнесся к ситуации на Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 135 0

Политолог Мезюхо: Украина пытается продать Дональду Трампу пустышку

Фото, видео: Reuters/Shannon Stapleton; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Сделка о поставке редкоземельных металлов — не лучшее решение президента США, уверен политолог.

Сделка о поставке редкоземельных металлов, которую президент США Дональд Трамп предложил Украине, демонстрирует некомпетентность и поверхностный подход с его стороны. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

«Что же касается тех редкоземельных минералов, на которые претендует Украина, то большая часть из них сегодня находится на территории Российской Федерации, или на территории, которую мы уже контролируем, или на территории, которую мы скоро освободим», — заявил Мезюхо.

Он подчеркнул, что значительный объем редкоземельных металлов находится на территории юго-востока Украины. Это часть страны, которая может быть потеряна киевским режимом в обозримом будущем. Отсюда следует, что Украина пытается «продать Трампу пустышку».

Политолог добавил, что Украина — это полигон для Запада, а ее армия — несамостоятельные военизированные формирования Североатлантического альянса. Учитывая это, не удивляет предложение Зеленского* использовать украинских боевиков в качестве бойцов НАТО.

«Трамп сегодня обеспокоен другими вопросами насчет НАТО. Он считает, собственно говоря, как и во время своей первой президентской каденции, что европейские страны должны отчислять больше денег на североатлантический альянс», — заявил эксперт.

По его мнению, Трамп ведет политику, согласно которой США лишены обязательств кому-либо, а «Штатам должны все и все». В ситуации с Украиной американский президент пренебрег тщательным анализом украинского кризиса, а потому оказался в невыгодном положении.

«Если Трамп все-таки проведет тщательный анализ по тем предложениям, которые легли в основу так называемого плана Зеленского, то он, конечно, теоретически может претендовать на полезные ископаемые, расширив этот перечень по ряду направлений, не ограничиваясь редкоземельными металлами», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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