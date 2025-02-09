«Я не святой»: почему Басков накричал на Рудина на шоу

Конфликт произошел во время вокального конкурса.

Народный артист РФ Николай Басков грубо обошелся с врачом-фониатром Львом Рудиным во время музыкального шоу, поскольку сорвался на нем из-за долгих съемок. Об этом он рассказал 5-tv.ru на дне рождения Льва Лещенко и премьере его фильма «О первой любви».

«Я не святой, мы все со своими определенными грехами в любом случае и в мыслях, и в поступках бывает иногда», — объяснил певец.

По его словам, в сети опубликовали момент, как он громко кричал на врача Льва Рудина, который тоже был членом жюри. Однако не показали всю ситуацию полностью, ведь спустя 30 минут артист остыл и извинился перед экспертом.

«Я был на эмоциях. Понимаете, съемки, которые идут по десять часов, и когда это все время на какой-то грани, то бывают срывы, хотя я очень выдержанный человек. Ну так случилось. Но я очень счастлив, что теперь этот человек поднял цены на свои приемы. И стал самым знаменитым фониатром в этой стране», — сказал Басков.

Скандал произошел во время одного из специальных выпусков шестого сезона вокального шоу, посвященного 70-летнему юбилею композитора Игоря Крутого. Участники конкурса должны были исполнить хиты артиста в новой трактовке. Победителя ждал ценный приз — песня авторства Крутого.

Когда выступала одна из конкурсанток, чье выступление поразило практически всех, то Лев Рудин не стал нажимать на кнопку, чтобы проголосовать. Его решение было судьбоносным, ведь девушка могла не набрать 100 баллов, чтобы одержать победу.

Тогда решил вмешаться певец Сергей Лазарев, который возглавлял жюри. Он совершал невероятные трюки, спрыгивая с высоких рядов, чтобы спуститься к месту Рудина и нажать кнопку вместо него. Фониатра это задело.

По словам Лазарева, это было эмоциональным порывом, поскольку решения Рудина не позволили многим участникам набрать максимальный балл. Он не стал ни с кем конфликтовать, а потом извинился за свое поведение.

Басков же оказался менее сдержан в данной ситуации. Он выразил недовольство поступком Рудина. На слитом видео артист громко и нецензурно послал оппонента, обвинив в наглости и плохом поведении ко всем в этом сезоне. Потом Басков заявил, что отказывается сниматься, пока фониатр не изменит своего подхода.

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