Холодный душ помогает выработать стрессоустойчивость и улучшает качество сна

Тридцать секунд холодного душа каждый день способны укрепить ваш организм. Об этом говорит новое исследование ученых из Университета Южной Австралии.

Как выяснили эксперты, если тратить на холодный душ хотя бы 15-30 секунд каждый день — можно значительно снизить уровень стресса, улучшить сон и даже повысить свой иммунитет. Однако в некоторых случаях все-таки стоит воздержаться от водных процедур и остаться в тепле.

Речь идет о ситуациях, когда в вашем теле происходят воспалительные процессы — как это ни парадоксально, однако холодная вода усиливает воспаление. Дело в том, что холод действует на наш организм, как стрессовый фактор, из-за чего тело пытается адаптироваться и восстановиться после внезапного понижения температуры.

Тем не менее, именно этот механизм помогает укрепить общее состояние организма. Так, к примеру, холодный душ способствует тренировке надпочечников, которые вырабатывают гормоны стресса — кортизол и адреналин, поэтому утренняя закалка на целых 12 часов поднимет ваш уровень стрессоустойчивости.

Благодаря этому улучшается также и сон — вечерний холодный душ сокращает количество внезапных пробуждений и движений тела во время сна.

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