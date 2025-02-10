«Навсегда останется в памяти»: МХАТ имени Горького скорбит о кончине Стриженова

Народный артист СССР скончался на 96-м году жизни.

Уход из жизни актера театра и кино Олега Стриженова стал сильнейшей потерей для культурной сферы России и потрясением для миллионов поклонников его творчества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МХАТа имени Горького.

«С глубоким прискорбием и болью мы восприняли известие о кончине Олега Александровича Стриженова. Трудно подобрать слова, соизмеримые масштабу его личности», — говорилось в послании.

Коллеги артиста по сцене отметили, что его заслуги при жизни всегда будут в воспоминаниях всех, кто знал мастера.

«Его талант и глубокое проникновение в образ навсегда останутся в памяти коллег и зрителей. Он был настоящим художником сцены и экрана, вдохновляющим и преданным искусству», — говорилось в послании.

В театре также отметили, что Стриженов являлся не только успешным актером многих кинокартин, но и талантливым театральным артистом, выступавшим на сцене МХАТа.

В сообщении отмечается, что он воплотил яркие образы в театральных постановках — Треплев в «Чайке» и барон Тузенбах в «Трех сестрах» А. П. Чехова, Незнамов в «Без вины виноватых» и Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского.

Коллектив МХАТа написал о том, что соболезнует близким артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими ролями в кино запомнился Олег Стриженов.