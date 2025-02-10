Кто есть кто в этом поезде: чем удивит зрителей приключенческий детектив «Красный шелк»

Все сложные трюки в картине актеры выполняли самостоятельно. А во время съемок в Китае постановкой всех экшн-сцен руководил не кто-нибудь, а специалист из команды Джеки Чана.

Гонки на поездах, эффектные прыжки с гор, взрывы и перестрелки. Десятки экстремальных сцен увидят зрители новой российско-китайской картины «Красный шелк». Грандиозная международная премьера состоится 20 февраля. Все трюки актеры выполняют самостоятельно. К работе даже был привлечен специалист из команды знаменитого Джеки Чана.

А чтобы картинка была ещё зрелищней — снимали все одним кадром. Так, одна из сцен в фильме длится целых десять минут. О других рекордах «Красного шелка» расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Красный шелк» — не просто детективный экшен. Здесь и шпионские интриги, и приключение, и драма, местами комедия, где есть и хлеб, и другие зрелища. Где еще увидишь гонки на поездах?

Большинство эпизодов снимали на рельсах, но фильм абсолютно не линейный. 1927 год — из Китая через всю Россию везут секретные документы. Их пытаются заполучить шпионы. Без убийств в Транссибирском экспрессе не обходится. Бывший царский агент распутывает эту головоломку. Каждая экшен-сцена открывает зрителю новый поворот сюжета.

Снимали в том числе одним кадром для эффектности и правдоподобности. К постановке боевых сцен — подходили очень тщательно.

«Самое сложное, это десятиминутная сцена, нонстоп с дракой, с перестрелкой, с погоней, со всеми делами. Мы ее репетировали практически неделю», — говорит актер Глеб Калюжный.

Все трюки актеры выполняли самостоятельно. Вот китайская актриса Чжэн Ханьи прыгает с обрыва. Этот прыжок снимали два дня с нескольких камер. И лететь нужно было красиво, не один раз. Дублей было много.

«Прыгать с горы — это самое сложное. Я раньше думала, что боюсь высоты», — говорит актриса Чжэн Ханьи.

Еще один главный герой — Милош Бикович. Он то с пулеметом, то в схватке с хунхузом — дальневосточным бандитом на крыше вагона.

«Ну пришлось немножко тренироваться для этих сцен, но ничего такого, скажем, сверхъестественного», — говорит актер Милош Бикович.

А это одна из самых сложных и насыщенных сцен. Ни один имеющий историческую ценность вагон на съемках не пострадал, только бутафорские.

На Транссибе в те годы почти все вагоны были повышенной комфортности. Оригинальных, первых и второго класса, дореволюционных, больше не осталось. Только переделанные в штабные, как этот. Но здесь многое не трогали. Купе — большая спальня, тут же дверь в ванную. Художники, декораторы и реквизиторы «Красного шелка» для съемок фильма смогли воссоздать точные копии этих знаменитых вагонов и их интерьеры.

Интерьеры построенного поезда настолько детализированы, что выглядят даже лучше оригинала. Особенно постарались над вагоном-рестораном. Каждый предмет погружает зрителя в 20-е годы прошлого века. Для съемок в павильоне возвели самый большой экран с виртуальной декорацией в Европе, построили управляемое искусственное небо из 70 световых приборов. Сами вагоны поставили на спецподушки, чтобы имитировать движение.

Съемки внутри павильона с коптера, опять же, эффектные кадры. Взрывы, пожары, прыжки на тросах. Многие трюки выполняли со страховкой и под присмотром специально обученных людей.

«Драка на поезде, понятно, что компьютером дорисована, но все равно. Поезд, некие движения, по-любому скользко… Даже если это не настоящий снег, даже если тем более пластик — это опасно, потому что (можно. — Прим. ред.) поскользнуться, упасть. Драка, поезд, ветер, скользко — чтобы это все было вкусно и ты испугался, чтобы тебе самому показалось, что сейчас поскользнешься», — говорит каскадер, член Всемирной академии трюка (США) Игорь Панин.

Но актеров и съемочную группу на прочность испытывали не только постановщики трюков и боевых сцен. Особенно им досталось на Байкале.

«Вышли местные жители, сказали: „Вы занимаетесь ерундой, через час подует чудовищно сильный ветер и все сдует“. Мы сказали: „Да ладно“. И там скат, наши машины уезжают сдуваемые ветром, людей уносит в сторону неизвестности, снимать невозможно, отрывает грузы у крана. Мы нормально ощутили всю мощь Байкала на себе», — говорит режиссер фильма «Красный шелк» Андрей Волгин.

А на съемках в Китае постановкой всех экшн-сцен руководил не кто-нибудь, а специалист из команды Джеки Чана.

Однозначно этот фильм стоит смотреть в кинотеатре с 20 февраля. На большом экране ощущения, что сам переносишься в вагон Транссибирского экспресса, а пули свистят прямо в зрительном зале. И только ближе к концу картины станет понятно, причем здесь «Красный шелк». И кто есть кто в этом поезде.