«У нас есть правило»: певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака

Знаменитость считает, что общение — это залог успеха любых отношений.

В семье певицы Ханны действует правило: стараться каждый день радовать друг друга. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Big Love Show 2025.

По словам знаменитости, она и ее близкие стараются уделять друг другу как можно больше внимания и заботы. У них за годы совместной жизни даже сформировались определенные семейные правила.

«Мы стараемся. У нас есть определенные классные правила, семейные. Мы стараемся максимально жить каждый день в любви, стараться каждый день радовать друг друга. Чтобы хотя бы немножко, где-то чуть-чуть делать друг другу приятно», — поделилась певица.

Ханна похвасталась, что не так давно, возвращаясь из поездки, она обнаружила дома цветы. Муж был в другом городе, и чтобы жилище не встречало артистку пустотой, супруг заказал ей букет.

Внимание, забота, помощь и приятные мелочи очень важны. Но, как считает певица, не стоит бояться напоминать об этом, когда чувствуешь, что нуждаешься в чем-то подобном.

«Очень важно общение. Вообще в любых отношениях: в рабочих, в любовных, в семейных. Вместо того, чтобы что-то предъявлять и говорить о том, что ты не уделяешь мне внимание, почему ты не даришь мне цветы. Лучше сказать, что было бы классно. Мне будет очень приятно, если иногда будут какие-то знаки внимания», — посоветовала Ханна.

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