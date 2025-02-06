В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до минус 10 градусов.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19–20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил Петр Бирюков.
Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Корректировка проводится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства установили в столичных дворах свыше 9,7 тысячи фонарей.
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