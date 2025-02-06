В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19–20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил Петр Бирюков.

Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Корректировка проводится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства установили в столичных дворах свыше 9,7 тысячи фонарей.