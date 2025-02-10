Только с 18 лет: дети и подростки больше не смогут арендовать электросамокаты

Эфирная новость 34 0

Арендовать электросамокат теперь можно только после подтверждения личности

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пока правила аренды ужесточили только в столице, но инициативу могут подхватить и в регионах.

Поездки на самокатах в Москве должны стать безопаснее, особенно для детей и подростков. В столице ужесточают правила аренды электросамокатов.

Теперь взять двухколесный транспорт можно будет только после подтверждения личности в системе Mos-ID, а для этого потребуется полная учетная запись.

Если пользователю еще не исполнилось 18 лет, доступ к системе кикшеринга заблокируют. Также планируют поступать со злостными нарушителями ПДД.

Стоит отметить, что за езду несовершеннолетних на самокатах, взятых в городской аренде, уже действуют крупные штрафы. Нарушителям придется заплатить 100 тысяч рублей.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
Признак беспомощности: в Совфеде отреагировали на атаку дрона ВСУ на Краснодар
15:53
Вместо счастливой семьи — реанимация: женщины впали в кому после ЭКО
15:40
Актер из «Подольских курсантов» обнаружил мертвеца на своей лестничной площадке
15:27
Только с 18 лет: дети и подростки больше не смогут арендовать электросамокаты
15:16
Объем нативной рекламы в VK Видео вырос в два раза
15:15
Пираты в Балтийском море: страны Европы ищут предлог для ареста судов РФ

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год