Только с 18 лет: дети и подростки больше не смогут арендовать электросамокаты
Арендовать электросамокат теперь можно только после подтверждения личности
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Пока правила аренды ужесточили только в столице, но инициативу могут подхватить и в регионах.
Поездки на самокатах в Москве должны стать безопаснее, особенно для детей и подростков. В столице ужесточают правила аренды электросамокатов.
Теперь взять двухколесный транспорт можно будет только после подтверждения личности в системе Mos-ID, а для этого потребуется полная учетная запись.
Если пользователю еще не исполнилось 18 лет, доступ к системе кикшеринга заблокируют. Также планируют поступать со злостными нарушителями ПДД.
Стоит отметить, что за езду несовершеннолетних на самокатах, взятых в городской аренде, уже действуют крупные штрафы. Нарушителям придется заплатить 100 тысяч рублей.
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