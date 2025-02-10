Чем ярче — тем вреднее: как выбрать полезный мармелад

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Диетолог Дианова: часто под натуральным мармеладом продают видоизмененный сахар

Польза и вред мармелада

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Все о сладости может рассказать ее состав. На что нужно обратить внимание?

Часто под видом мармелада в магазинах продают обычный цветной сахар. Об этом URA.RU рассказала диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.

По словам специалиста, важно обращать внимание на состав сладости. В основе мармелада должно быть пюре из ягод или фруктов.

«Если в начале состава стоит сахар или глюкозно-фруктозный сироп, то мы покупаем не мармелад, а сахар в другом обличии», — пояснила эксперт.

Однако нужно понимать, что это лакомство даже с натуральным составом остается все еще достаточно калорийным продуктом. Поэтом злоупотреблять им не стоит, предупредила Дианова.

Диетолог также советует обращать внимание на цвет сладости. Красители могут быть опасны и провоцировать разные недуги: от аллергии до онкологии. Поэтому стоит отдавать предпочтение менее ярким мармеладкам. Самыми вредными красителями считаются синий, зеленый, красный и оранжевый.

В умеренных дозах и с хорошим составом это лакомство может принести только пользу, уверена врач. В правильном мармеладе содержится пектин — это сложный углевод, который благоприятно сказывается на работе кишечника и росте микрофлоры. Также это он препятствует всасыванию вредных веществ в кровь и связывает соли тяжелых металлов.

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